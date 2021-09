Klopp esquece vitórias no Porto. "Mereciam ter vencido em Madrid"

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, acredita que as vitórias frente ao FC Porto no passado recente não trazem qualquer vantagem à sua equipa antes de mais uma visita ao Estádio do Dragão.

"Eles têm o mesmo treinador. Não é uma vantagem termos vencido lá os últimos dois jogos. O adversário vai querer que as mesmas coisas não se repitam, e o trabalho não vai ser fácil. Só pensamos neste jogo, temos de estar preparados. Eles já mudaram de sistema esta época, podem jogar com dois avançados. O Corona pode jogar a extremo ou lateral, têm muitas opções", começou por dizer.

Os "reds" marcaram nove golos em dois jogos frente ao Porto no Estádio do Dragão, mas "não faz sentido" estar a contar com uma vitória com base nos resultados anteriores, defende Klopp.

"Não pensamos nos outros jogos, não faz sentido. Pode cair para os dois lados. Eles são uma grande equipa, vão sempre à Liga dos Campeões e ficam sempre em primeiro ou segundo no campeonato. Estamos preparados para isso. Acredito que para eles deve ser um motivo para estarem ainda mais motivados. Estou feliz por termos vencido lá, mas vai ser muito difícil agora", continua.

Klopp admite ainda que viu o jogo entre FC Porto e Atlético de Madrid, empatado sem golos, e que, a haver um vencedor, teria sido a equipa de Sérgio Conceição.

"Vimos o jogo deles com o Atlético e uma equipa tivesse vencido, era o Porto que merecia e isso diz muito, porque o Atlético de Madrid é o campeão espanhol. É essa a equipa que vamos jogar amanhã, não damos nada por garantido", conclui.



Diogo Jota vai reencontrar o FC Porto e Klopp deixou grandes elogios ao internacional português: "É excecional, tem uma personalidade muito forte, e apesar de ser jovem é muito maduro. É muito bom trabalhar com ele. Não é fácil melhorar a nossa equipa, mas ele conseguiu isso. É um jogador feito para o nosso estilo".

