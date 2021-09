Experiente Daniele Orsato apita Benfica-Barcelona

O árbitro italiano Daniele Orsato foi nomeado pela UEFA para apitar o Benfica-Barcelona, no Estádio da Luz, na próxima quarta-feira, para a segunda jornada da Liga dos Campeões.

O juiz de 45 anos será auxliado pelos compatriotas Alessandro Giallatini e Ciro Carbone, enquanto que Massimiliano Irrati é o videoárbitro, assistido na função pelo inglês Chris Kavanagh.

Orsato, que esteve no Euro 2020, apita o primeiro jogo da fase de grupos da Champions esta época, e estará no quarto jogo do Benfica: uma vitória em casa do Anderlecht, e duas derrotas com o Bayern de Munique e Eintracht Frankfurt.

No domingo, a UEFA já tinha anunciado que o russo Sergei Karasev vai apitar o FC Porto-Liverpool, e o sérvio Srdjan Jovanovic estará no Dortmund-Sporting.

O jogo no Estádio da Luz já tem lotação esgotada. A partida arranca às 20h00 de quarta-feira, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.