Diogo Jota "já alertou os colegas" da dificuldade de jogar no Estádio do Dragão

Diogo Jota, avançado do Liverpool, já avisou os seus colegas de equipa da dificuldade de jogar fora em casa do FC Porto.

"Acho que vai ser um jogo extremamente difícil, sei o quão difícil é jogar no Dragão e já alertei os meus colegas para isso mesmo", começou por dizer, em conferência de imprensa.

O internacional português acredita que as vitórias folgadas dos "reds" no Dragão em 2018 e 2019 não refletiram a verdadeira diferença entre as equipas e diz que o Liverpool não vai para Portugal a pensar nesse histórico positivo.

"Sei que esses resultados não foram bons para o Porto e não mostraram a verdadeira diferença entre as equipas. Nunca é fácil jogar fora no Dragão. Se formos a pensar nesses resultados, vamos ter dificuldades", explica.

Diogo Jota chegou há um ano ao Liverpool e faz um balanço muito positivo da sua estadia em Anfield: "É especial jogar neste clube incrível, com apoio em todo o mundo e em Anfield. Todos queremos ganhar jogos e competições, vamos tentar vencer tudo. Tento dar o meu melhor para ajudar os meus colegas de equipa. Jogar com o Klopp e com esta equipa tem-me ajudado, é um futebol ofensivo", termina.

O FC Porto-Liverpool joga-se nesta terça-feira, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.