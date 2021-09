Wolves de Bruno Lage vencem pela segunda vez no campeonato

O Wolverhampton venceu pela segunda vez no campeonato, este domingo, por 1-0 em casa do Southampton.

O único golo da partida foi marcado na segunda parte, aos 61 minutos, por Raul Jiménez, assistido pelo guarda-redes português José Sá.



Este foi o primeiro golo do mexicano desde a grave lesão da época passada, em novembro de 2020, na cabeça, frente ao Chelsea.

O treinador Bruno Lage jogou de início com os portugueses José Sá, João Moutinho, Podence e Nélson Semedo. Rúben Neves foi suplente utilizado, Francisco Trincão e Fábio Silva ficaram no banco.

Com este resultado, o Wolverhampton volta às vitórias e soma a segunda do campeonato, subindo ao 13º lugar da tabela, com seis pontos. O Southampton prossegue sem vitórias, com os mesmos quatro pontos, no 16º lugar.