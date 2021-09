Maldini III a estrear-se a marcar pelo Milan

Depois do avô Cesare e do pai Paolo, este sábado estreou-se a marcar Daniele Maldini com a camisola do Milan no triunfo (2-1) contra o Spezia, em partida da jornada seis da liga italiana.

O outro golo do adversário do FC Porto na Liga dos Campeões foi apontado pelo espanhol Brahim Díaz, aos 87 minutos, já depois de Daniele Verde ter empatado.

Com este triunfo, o Milan assume a liderança do campeonato, com 16 pontos, mais um que o Nápoles, que só joga este domingo.

Voltando à família Maldini, recordar que Cesare se estreou a marcar com 23 anos, a 6 de fevereiro de 1955. Já Paolo marcou pela primeira vez quando tinha 18 anos a 4 de janeiro de 1987. Por sua vez, Daniele tem 19 anos.