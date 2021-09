Liverpool picado pelas “abelhas” da Premier League

O Liverpool, próximo adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, empatou 3-3 contra o Brentford, em partida da jornada 6 da liga inglesa.

A partida foi muito intensa e com várias trocas de liderança.

Pelos “reds” marcaram o português Diogo Jota e também Mohammed Salah e Curtis Jones.

Já pelas “abelhas”, clube recém-promovido à Premier League, apontaram Ethan Pinnock, Vitaly Janelt e Yoanne Wissa.

Apesar do empate, a equipa de Jurgen Klopp continua na frente do campeonato, com um ponto de vantagem sobre Manchester City, Chelsea, Manchester United e Everton.