Lucas Veríssimo convocado para a seleção do Brasil

Lucas Veríssimo recebeu convocatória de Tite para os próximos três jogos do Brasil, a contar para a qualificação para o Mundial 2022, frente a Venezuela, Colômbia e Uruguai.

O central do Benfica é o único jogador a atuar na I Liga portuguesa com espaço nas escolhas. Sinal de que Everton Cebolinha ainda não reentra nos planos do selecionador.

Entre os atletas chamados, destaque, por um lado, para Raphinha, antigo jogador do Sporting e do Vitória de Guimarães. O extremo, agora no Leeds, pode estrear-se pela seleção brasileira, depois de já ter feito parte das opções na convocatória anterior, entretanto alterada devido ao facto de os jogadores que atuam na Premier League não terem tido autorização para atravessar o Atlântico.

Antony, extremo do Ajax, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, também foi chamado e poderá estrear-se pela seleção principal.

O Brasil lidera a fase sul-americana de apuramento para o Mundial 2022, com oito vitórias em oito jogos. A qualificação está bem encaminhada e poderá ficar confirmada já nesta janela de jogos.

Lista de convocados

Guarda-redes: Alisson, Éderson e Weverton;

Defesas: Danilo, Emerson, Alex Sandro, Guilherme Arana, Éder Militão, Lucas Veríssimo, Marquinhos e Thiago Silva;

Médios: Casemiro, Edenilson, Éverton Ribeiro, Fabinho, Fred, Gerson, Lucas Paquetá;

Avançados: Antony, Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha e Vinicíus Júnior.