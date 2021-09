Girondins de Bordéus contrata antiga promessa do AC Milan

O Girondins de Bordéus anunciou, esta sexta-feira, a contratação de M'Baye Niang, antiga promessa do AC Milan e do futebol mundial.

O avançado internacional pelo Senegal, estrela nas camadas jovens da seleção francesa, agora com 26 anos, estava sem clube, depois de ter deixado o Rennes. Niang assinou contrato com o Girondins válido para as próximas duas temporadas, com mais uma de opção.

Formado no Caen, Niang estreou-se pela equipa principal com apenas 16 anos e, dois anos depois, com 18, estava a brilhar, também, no AC Milan.

Contudo, com o passar dos anos, não conseguiu cumprir tudo o que prometia e acabou por ir parar ao Torino, antes de rumar ao Rennes. Na temporada passada, foi emprestado aos sauditas do Al Ahli.