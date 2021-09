Atlético de Madrid recorre para o TAD do castigo a João Félix e convoca-o para o próximo jogo

O Atlético de Madrid recorreu para o Tribunal Administrativo do Desporto (TAD) espanhol da suspensão por dois jogos aplicada a João Félix e espera contar com ele já no próximo jogo, adianta o jornal "As".

O Comité de Competições da La Liga aplicou dois jogos de castigo ao internacional português, um por ter sido expulso e o outro por rematar uma bola para a bancada, depois de ter visto o cartão vermelho frente ao Athletic Bilbau, no passado sábado. O Atlético recorreu para a Real Federação Espanhola de Futebol, que rejeitou, e agora tenta o TAD, na esperança de que Félix só tenha de cumprir um jogo de suspensão.

João Félix já falhou um jogo, frente ao Getafe, na terça-feira, e também ficaria de fora no sábado, com o Alavés. No entanto, na sequência do recurso, Diego Simeone convocou-o para a deslocação ao País Basco.

Ainda não se sabe se João Félix poderá mesmo ser utilizado diante do Alavés. A decisão do TAD deverá ser conhecida nas próximas horas.