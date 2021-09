Adversário do Sporting: Besiktas perde liderança da Liga turca

O Besiktas, adversário do Sporting no grupo C da Liga dos Campeões, perdeu (2-1), esta sexta-feira, em casa do Altay, na Superliga da Turquia.

As águias negras até marcaram primeiro, a abrir a segunda parte, por intermédio Guven Yalcin. Porém, 10 minutos depois e já aos 88 minutos, Leandro Kappel e Daouda Bamba deram a volta ao marcador.

O Besiktas perde a liderança da Superliga turca, precisamente para o Altay, que agora soma 15 pontos, contra os 14 das águias negras. Ambos podem ser ultrapassados pelo Trabzonzpor, terceiro com 14 pontos, e por Hatayspor e Fenerbahçe, quarto e quinto com 13, que ainda não jogaram.

O Sporting perdeu por 1-5, em casa, com o Ajax, na primeira jornada do grupo C da Champions. No segundo jogo, na próxima terça-feira, 28 de setembro, às 20h00, visita o Borussia Dortmund no Signal Iduna Park.