Adversário do Benfica: Bayern vence fora mesmo com menos um

O Bayern de Munique deu um golpe de força, esta sexta-feira, ao vencer no terreno do Furth, por 1-3, a jogar com menos um desde o minuto 48.

O campeão alemão abriu o marcador logo aos 10 minutos, por Thomas Muller. Aos 31, Joshua Kimmich ampliou. Logo após o intervalo, a vitória pareceu ficar em perigo, devido à expulsão de Benjamin Pavard, mas nada disso: 20 minutos depois, Sebastian Griesbeck introduziu a bola na própria baliza e dilatou ainda mais a vantagem do Bayern.

Aos 87 minutos, Cedric Itten apontou o golo de honra do Furth.

Com esta vitória, o Bayern segura a liderança, com 16 pontos, mais três do que o Wolfsburgo, segundo classificado, mas também mais um jogo.

