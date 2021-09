UEFA dobra "prize money" do Europeu feminino

O Comité Executivo da UEFA aprovou um reforço dos prémios a distribuir pelas seleções que participam na fase final do Campeonato da Europa. As 16 equipas passam agora a distribuir um bolo de 16 milhões de euros, o dobro do "prize money" anterior, de 8 milhões.

A decisão foi tomada na reunião do Comieté Executivo, realizada na Moldávia, e surge no âmbito da estratégia da UEFA de valorização do futebol feminino.

No mesmo encontro, a UEFA aprovou, ainda, um plano de compensação aos clubes que cedem as atletas para o torneio, no total de 4,5 milhões de euros.

O Europeu, inicialmente agendado para 2021, foi remarcado para 2022, de forma a não coincidir com eventos adiados para este ano, devido à pandemia de Covid-19, como o Europeu masculino e os Jogos Olímpicos.

Inglaterra é o país organizados do próximo Campeonato da Europa feminino, que se realiza entre 6 e 31 de julho de 2022.