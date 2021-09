Mourinho regressa aos triunfos na Roma

A Roma, de José Mourinho, derrotou a Udinese, por 1-0, e regressou às vitórias na liga italiana.

O único golo da partida foi apontado por Abraham, aos 36 minutos, com um toque de calcanhar, após assistência do jovem Calafiori.

Os romanos acabaram com 10 após a expulsão do capitão Pellegrini, à entrada dos descontos.

Com este triunfo, a Roma sobe ao quarto lugar da Série A, com 12 pontos, a 3 do líder Nápoles que, também esta quinta-feira goleou, fora, a Sampdória.

Destaque ainda nesta partida entre Roma e Udinese para a participação de Beto, o avançado, ex-Portimonense, que entrou aos 62 minutos.