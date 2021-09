O avançado Éder assinou contrato com o Al-Raed, da Arábia Saudita.

O jogador estava há dois dias em Riade para fazer testes médicos e assinar.

Éder, de 32 anos, estava sem contrato desde que deixou o Lokomotiv Moscovo, da Rússia, no final da época passada.

Durante a apresentação, ao lado do presidente do clube saudita, foi relembrado o golo apontado por Portugal contra a França na final do Euro 2016.