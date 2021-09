Bruno Henrique lança Flamengo para a final da Libertadores

O Flamengo venceu o Barcelona de Guayaquil, do Equador, por 2-0, na 1.ª mão das meias-finais da Taça Libertadores. Bruno Henrique foi a grande figura da partida, ao marcar os dois golos dos brasileiros.

O resultado ficou fechado na primeira parte, com golos aos 21 e aos 38 minutos. Ainda antes do intervalo, os equatorianos ficaram reduzidos a 10 unidades, por expulsão de Molina.

O Flamengo não tirou vantagem da superioridade numérica para dilatar o resultado, mas vai para o jogo da 2.ª mão com uma vantagem de dois golos. O treinador Renato Gaúcho não contará com Léo Perera para o desafio em Guayaquil, porque o central foi expulso nos minutos finais do jogo da madrugada desta quinta-feira.