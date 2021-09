Barcelona falhou contratação de Ferrán Torres

O Barcelona tentou contratar o avançado Ferrán Torres ao Manchester City, mas o clube recusou a abordagem de imediato, escreve o jornal "Sport".

Vários foram os jogadores dos "citizens" associados a uma mudança para Camp Nou, desde Bernardo Silva a Laporte. Ferrán Torres não foi dos jogadores mais utilizados por Pep Guardiola na época passada, mas ainda assim, o técnico catalão não abdicou do extremo.

O Barcelona procurou formas em que pudesse garantir a contratação do extremo, apesar dos seus problemas financeiros, mas o City nunca ponderou deixar sair o internacional espanhol.

Formado no Valência, Ferrán Torres assinou pelo Manchester City na época passada, tendo marcado 13 golos em 36 jogos disputados. Esta época tem sido titular na posição de "falso 9", no centro do ataque. Leva três golos marcados em sete jogos disputados.