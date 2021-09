Rival do Benfica na Champions perde Supertaça da Ucrânia

O Dínamo de Kiev, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, perdeu a Supertaça da Ucrânia para o Shakhtar Donetsk, esta quarta-feira.

Lassina Traoré, com um bis, e Alan Patrick construíram a vitória, por 3-0, com que o Shakhtar arrecadou o primeiro troféu da época ucraniana.

O Dínamo empatou com o Benfica, em Kiev, sem golos, na primeira jornada do grupo E da Liga dos Campeões. No segundo jogo, na próxima quarta-feira, às 20h00, os encarnados defrontam o Barcelona, na Luz.