Palmeiras empata na 1.ª mão das meias-finais da Libertadores

Palmeiras e Atlético Mineiro empataram a zero na 1.ª mão das meias-finais da Copa Libertadores, em jogo realizado na madrugada desta quarta-feira em São Paulo.

Partida sem golos, mas com um avançado em destaque. Hulk teve nos pés, no final da primeira parte, a possibilidade de desbloquear o marcador, mas falhou um penálti.

Com este resultado fica tudo em aberto para o jogo da 2.ª mão em Belo Horizonte, na madrugada da próxima quarta-feira. O Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, defende o título conquistado na temporada passada. Ao entrar em campo frente ao Atlético, o clube bateu um recorde, ao tornar-se no clube brasileiro com mais jogos realizados na Libertadores: 208. O Grêmio de Porto Alegre tem 207.

Na outra meia-final defrontam-se Palmeiras e Barcelona do Equador. O jogo da 1.ª mão é na próxima madrugada, às 01h30, no Rio de Janeiro.