Nuno Espírito Santo elimina Bruno Lage da Taça da Liga

O Tottenham, de Nuno Espírito Santo, eliminou, esta quarta-feira, o Wolverhampton Wanderers, de Bruno Lage, da Taça da Liga inglesa.

Na terceira ronda, no Estádio Molineux, Tanguy Ndombele adiantou os Spurs aos 14 minutos. Harry Kane ampliou nove minutos depois.

No entanto, aos 38 e 38 minutos, Leander Dendoncker e o internacional português Daniel Podence recolocaram o Wolves na luta.

No desempate por grandes penalidades, Rúben Neves, que também foi titular pelo Wolves (que contou, ainda, com Fábio Silva no onze inicial e Nélson Semedo vindo do banco), falhou, ao passo que João Moutinho, suplente utilizado, acertou. O Tottenham venceu por 3-2.