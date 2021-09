Ronald Koeman garante que tem o apoio da direção do Barcelona na reconstrução do clube. O treinador holandês recusou responder a perguntas na antevisão ao jogo com o Cádiz, leu um comunicado e deixou a sala de imprensa.

O técnico recorda a difícil situação financeira que levou à saída de jogadores como Lionel Messi e Antoine Griezmann, para além da redução salarial dos capitães.

"O clube está comigo numa situação de reconstrução. A situação financeira do clube está ligada ao desempenho desportivo, e vice-versa. Isso significa que nós, como equipa, temos que reconstruir o plantel sem poder fazer grandes investimentos. Isso leva tempo", diz.

Koeman pede tempo e paciência para os jovens da formação. O treinador acredita que as promessas podem ser "estrelas mundiais" a curto prazo.

"Os jovens podem tornar-se nas novas estrelas mundias em dois anos. O lado positivo é que os jovens terão oportunidades como Xavi e Iniesta tiveram nos seus dias. Mas é preciso paciência", atira.

O treinador do Barcelona reduz as expetativas a nível de resultados e objetivos para esta temporada e aborda a pesada derrota com o Bayern de Munique.

"Ficar no topo da Liga seria um sucesso e o futebol europeu é uma boa escola para esses talentos. Na Liga dos Campeões não se podem esperar milagres. A derrota com o Bayern tem de ser abordada nesta perspectiva. Contamos com o vosso apoio nos momentos difíceis. Como equipa e jogadores estamos muito, muito felizes, com o apoio dos adeptos como aquele que o Barcelona teve no jogo contra o Granada", termina.

O Barcelona empatou, em Camp Nou, frente ao Granada e está no sétimo lugar da La Liga, com oito pontos somados.