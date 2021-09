Juventus consegue primeira vitória para o campeonato

A Juventus conquistou, esta quarta-feira, a primeira vitória da temporada no campeonato italiano, ao cabo de cinco jornadas.

A vítima foi o Spezia, que chegou a estar a vencer, após Emmanuel Gyasi e Janis Antiste terem dado a volta ao golo inaugural de Moise Kean. No entanto, Federico Chiesa e Matthijs de Ligt operaram nova reviravolta e garantiram o primeiro triunfo da Vecchia Signora na Serie A.

Com este resultado, a Juventus sobe ao 12.º lugar da tabela classificativa, com cinco pontos. O Spezia cai para a zona de descida, com quatro.