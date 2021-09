Eto'o candidata-se à presidência da Federação dos Camarões

O antigo jogador Samuel Eto'o anunciou a sua candidatura à presidência da Federação Camaronesa de Futebol, nas eleições que se vão realizar no final do ano.

"Estou honrado e feliz por anunciar a minha candidatura à presidência da Federação", disse Eto'o, que alinhou em clubes como Maiorca, FC Barcelona, Inter de Milão ou Chelsea, entre outros, antes de colocar um ponto final na carreira em 2019.

Eto'o apoiou a candidatura do atual presidente, Seidou Mbombo Njoya, nas eleições anteriores, mas, segundo o antigo internacional camaronês, este projeto não correspondeu às "expectativas".

"Há três anos apoiei um projeto que parecia promissor para o futuro do nosso futebol. Fazendo um balanço das suas conquistas, não me arrependo, embora as expectativas não tenham sido cumpridas", disse.

O antigo avançado, que foi eleito futebolista africano do ano em 2003, 2004, 2005 e 2010, comprometeu-se ainda a ceder o salário mensal de presidente da Federação, caso seja eleito, para apoiar projetos de futebol amador no país.