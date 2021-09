CONCACAF vai investigar jogo em que participou o vice-presidente do Suriname

A CONCACAF, Confederação de Futebol da América do Norte e Central, anunciou que vai investigar o jogo em que o vice-presidente do Surinam, Ronnie Brunswijk, jogou pelo clube que é dono, o Inter Moengotapoe contra o Olimpia das Honduras.

No final do jogo, surgiram vídeos nas redes sociais em que o político está a oferecer dinheiro aos jogadores adversários, no balneário do Olimpia.

"Estamos extremamente preocupados com o conteúdo de um vídeo que surgiu nas redes sociais e que levanta problemas de integridade na Liga CONCACAF, no jogo entre o Inter Moengotapoe contra o Olimpia. O assunto já foi entregue à Comissão de DIsciplina que arrancou uma investigação formal", pode ler-se.

Ronnie Brunswijk, de 60 anos, foi titular, capitão e é o dono do clube. O Olimpia venceu a partida por 6-0.