Balotelli marca e provoca treinador que o havia provocado

O avançado italiano Mario Balotelli voltou a ser alvo de polémica na noite de terça-feira, no empate a três golos entre o Besiktas e o Demirspor.

O internacional italiano marcou um grande golo de fora da área, aos 79 minutos, e foi celebrar junto do banco do Besiktas, para responder ao treinador Sergen Yalcin, que disse, em 2013, que Balotelli "não tinha cérebro".

O Demirspor ainda viria empatar aos 97 minutos e a confusão voltou a instalar-se no relvado, com Balotelli e Yalcin no centro das atenções.

Balotelli viria mesmo a publicar o vídeo com o golo e a provocação nas suas redes sociais.

O ponta de lança de 31 anos conta com passagens pelo Inter de Milão, Manchester City, AC Milan, Liverpool, Nice, Marselha, Brescia e Monza. Esta época, assinou pelo Demirspor, onde leva dois golos e duas assistências em seis jogos.