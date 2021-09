Aos 60 anos, vice-presidente do Suriname foi titular em jogo oficial

O vice-presidente do Suriname, Ronnie Brunswijk, foi titular num jogo oficial da Liga CONCACAF, o correspondente à Liga Europa da Confederação de Futebol da América do Norte e Central.

Foi capitão do Inter Moengotapoe contra o Olimpia das Honduras. O caso fica ainda mais bizarro sendo que o político tem 60 anos, está fora de forma e é o dono do clube. Foi substituído aos 56 minutos da segunda parte, quando o Inter já perdia por 3-0, jogo que acabou por perder por 6-0.

Ronnie Brunswijk é um nome conhecido no Suriname. Assumiu o cargo de vice-presidente no ano passado, mas é um ex-rebelde do país. Participou num golpe de Estado na década de 80 e já foi condenado por tráfico de drogas e assaltos na Europa. No seu país, é considerado de "Robin Hood", porque distribuía o dinheiro que ganhava pela população.

No final do jogo, distribuiu dinheiro pelos jogadores da equipa adversária, no balneário, apesar de ter perdido por 6-0.