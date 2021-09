Adversário do FC Porto: Milan iguala Inter na liderança

O AC Milan, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, subiu à liderança da Liga italiana, esta quarta-feira, ao derrotar o Veneza, por 2-0.

Com o português Rafael Leão a titular,o Milan construiu a vitória com golos de Brahim Díaz e Theo Hernández (que já assistira para o primeiro).

O Milan iguala, assim, o rival Inter de Milão na liderança da Serie A, com 13 pontos. Ambos podem ser ultrapassados pelo Nápoles, que é terceiro classificado, com 10 pontos, mas ainda não disputou a quinta jornada.

Na primeira jornada da fase de grupos da Champions, o FC Porto empatou no reduto do Atlético de Madrid, sem golos. No segundo jogo, na próxima terça-feira, 28 de setembro, recebe o Liverpool, no Dragão, às 20h00.