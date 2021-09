Steve Cooper é o novo treinador dos portugueses do Nottingham Forest

Steve Cooper foi anunciado, esta terça-feira, como o novo treinador do Nottingham Forest.

O jovem treinador de 41 anos vai voltar ao ativo no Championship depois de dois anos no Swansea City em que levou o clube galês aos "play-offs" de subida à Premier League. Antes, Cooper foi selecionador das camadas jovens do Liverpool e da seleção inglesa.

Cooper vai substituir Chris Hughton, que foi despedido na semana passada. No Nottingham Forest jogam os portugueses Tobias Figueiredo, João Carvalho, Cafú e Xande Silva.