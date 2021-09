O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, foi eliminado na terceira ronda da Taça da Liga inglesa, esta terça-feira.

Os "cottagers", do Championship, perderam com o Leeds United, da Premier League, ao fim de 16 grandes penalidades, por 5-6, depois de um 0-0 no tempo regulamentar.

Domingos Quinta foi titular pelo Fulham, ao passo que Ivan Cavaleiro foi suplente utilizado.