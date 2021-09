João Félix suspenso por dois jogos após expulsão

O avançado português João Félix foi suspenso por dois jogos, depois de ter sido expulso frente ao Athletic Bilbau, no último sábado, garante a imprensa espanhola.

O Comité de Competições da La Liga deu dois jogos de castigo ao português, um por ter sido expulso e o outro por rematar uma bola para a bancada, depois de ter visto o cartão vermelho.

João Félix vai assim falhar os jogos frente ao Getafe, nesta terça-feira, e do próximo sábado com o Alavés. O Atlético de Madrid pondera avançar com recurso para reverter os dois jogos de castigo.

O internacional português esteve apenas 18 minutos em campo. Foi suplente, entrou no segundo tempo e levou dois cartões amarelos de seguida. Félix fez uma falta, recebeu o primeiro amarelo e depois protestou para o árbitro referindo: “Tu estás louco”, acompanhado de gesto característico.

Depois de recuperar de lesão, o avançado luso leva, apenas, três participações no onze de Simeone, uma delas a titular.