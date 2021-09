Fluminense entra na corrida por Dani Alves

O Fluminense apresentou uma proposta a Dani Alves, de acordo com a ESPN Espanha. O lateral-direito é um jogador livre, depois de ter rescindido com o São Paulo , e o Fluminense entra numa corrida em que concorre, para já, com Flamengo e Athletico Paranaense, também interessados em contratar o jogador.

O internacional brasileiro, de 38 anos, rescindiu contrato com o São Paulo, devido a uma dívida do clube que representava desde 2019. Dani Alves esteve três épocas no São Paulo, depois de ter deixado o PSG. Juventus, Barcelona, Sevilha e Bahia completam o currículo do jogador.