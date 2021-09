Éder assina por clube da Arábia Saudita

O internacional português Éder vai assinar contrato pelo Al Raed, da Arábia Saudita.

O avançado de 33 anos estava em clube desde que terminou contrato com o Lokomotiv de Moscovo, no final de junho. No clube saudita, vai encontrar Eduardo Henrique, emprestado pelo Sporting, assim como Christian Atsu, ex-FC Porto.

Éder foi o herói da final do Euro 2016, a marcar o golo na final frente à França que deu o título à seleção portuguesa. Ao longo da carreira, passou pelo Tourizense, Académica e Braga. Está no estrangeiro desde 2015, tendo passado pelo Swansea City e Lille, antes de rumar ao campeonato russo.

O Al Raed está no terceiro lugar do campeonato da Arábia Saudita, a dois pontos do líder Al-Ittihad.