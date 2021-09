Barcelona continua em crise e pode trocar de treinador antes do Benfica

"Se olharem para a lista de convocados, o que havia a fazer? Jogar 'tiki-taka'? Tivemos de mudar o estilo. Também não temos jogadores de um contra um e velocidade. E não vou dizer mais. Parece que tenho de dar argumentos para tudo", desabafou o técnico depois do empate com o Granada.

O experiente Ronald Koeman manteve-se no cargo, mas a época começou mal com empates frente ao Athletic Bilbau e Granada, para além de ter perdido por 3-0 com o Bayern de Munique, em casa, para a Liga dos Campeões.

Para assegurar a sobrevivência do clube, os capitães Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets e Sergi Roberto tiveram de cortar os seus salários para que o clube cumpra com os pressupostos financeiros exigidos pela La Liga.

A turbulência no clube começou esta temporada com a saída surpreendente de Lionel Messi , que estaria perto de renovar contrato e acabou por ter de deixar o clube que representou durante toda a carreira, porque o Barcelona não tinha condições financeiras para a renovação.

O Barcelona empatou, em Camp Nou, frente ao Granada de Domingos Duarte e Luís Maximiano, e está no sétimo lugar da La Liga, com oito pontos somados.

Koeman no fio da navalha

A verdade é que a imprensa espanhola garante que Ronald Koeman está muito perto de ser despedido.

O "Mundo Deportivo" e a "RAC1" garantem que o treinador vai continuar no banco de suplentes pelo menos no próximo jogo, frente ao Cádiz, jogo que poderá ser a sua despedida.

O presidente do clube Joan Laporta realizou uma reunião de emergência no Camp Nou depois da pesada derrota com o Bayern, onde decidiram dar mais uma oportunidade ao técnico, referência do clube. Koeman jogou no Barcelona durante seis temporadas.

O duelo com o Benfica está para breve, marcado para o dia 29 de setembro no Estádio da Luz, mas Koeman pode não resistir até lá. O treinador tem também historial no Estádio da Luz, tendo orientado a equipa encarnada em 2005/06 e venceu uma Supertaça Cândido de Oliveira.

Com ou sem Koeman, o Benfica deverá encontrar um Barcelona fragilizado e longe do rendimento de outros anos dourados do clube catalão.