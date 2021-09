Adversários do Sporting: Ajax goleia, Besiktas empata

O Ajax, adversário do Sporting no grupo C da Liga dos Campeões, impôs, esta terça-feira, a terceira goleada seguida, a quarta em cinco jogos.

Depois de derrotar o Vitesse por 5-0, o Zwolle por 0-2, o Sporting por 1-5 e o Cambuur por 9-0, o campeão holandês atropelou Fortuna Sittard, fora, por 0-5, com golos de Steven Berghuis, Noussair Mazraoui, Dusan Tadic, Mohammed Kudus e Nicolás Tagliafico, em jogo da Eredivisie.

O Ajax mantém, assim, a liderança do campeonato por, pelo menos, mais uma jornada. Soma 16 pontos, contra 12 do PSV Eindhoven, segundo classificado e que ainda não disputou a sexta jornada.

O Besiktas, que também integra o grupo do Sporting, empatou, em casa, com o Adana Demirspor, por 3-3, a contar para a Liga turca.

Com o ex-leão Valentin Rosier no onze, os turcos chegaram a estar a vencer por 3-0, com golos de Francisco Montero, Josef de Souza e Ridvan Yilmaz. Porém, permitiram a recuperação dos visitantes, que marcaram por intermédio de Matías Vargas, Mario Balotelli e Britt Assombalonga.

O Sporting perdeu por 1-5, em casa, com o Ajax, na primeira jornada do grupo C da Champions. No segundo jogo, na próxima terça-feira, 28 de setembro, às 20h00, visita o Borussia Dortmund no Signal Iduna Park.