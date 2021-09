Tomás Podstawski assina por clube norueguês

O Stabaek, da Noruega, anunciou a contratação do médio português Tomás Podstawski, a custo-zero.

O jogador formado no FC Porto estava sem clube desde que deixou o Pogon Szczecin, da Polónia, que representou durante as últimas três temporadas.

"Foi um jogador que contratamos sem custos. Vem para competir por uma vaga no meio-campo, é um jogador inteligente, seguro com a bola e com um bom físico", disse o diretor desportivo Torgeir Bjarmann.

Depois de ter feito toda a formação no FC Porto e ter passado pelas seleções jovens, Podstawski passou pelo Vitória de Setúbal antes de emigrar. Esteve três anos na Polónia e associado ao regresso a Portugal neste mercado.