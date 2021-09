Thiago desfalca Liverpool por lesão, mas deve regressar a tempo do FC Porto

Thiago, médio do Liverpool, sofreu uma lesão no gémeo no último jogo dos "reds" frente ao Crystal Palace, mas vai recuperar a tempo de jogar frente ao FC Porto, para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

O clube esclareceu, no site oficial, que o internacional espanhol falha o jogo com o Norwich, para a Taça da Liga, e com o Brentford, para o campeonato.

"Como disse o treinador, é uma lesão no gémeo. É garantido que não joga amanhã, nem no próxim fim de semana. Vamos sentir a falta dele", disse o adjunto Pepijn Lijnders aos meios do clube.

Ao que tudo indica, o médio estará disponível para o jogo do próximo dia 28, frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, para a Liga dos Campeões.