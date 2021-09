Rui Vitória perde dérbi de Moscovo

O Spartak de Moscovo, treinado por Rui Vitória, voltou a perder para a Liga russa de futebol, agora por 1-0, no dérbi moscovita disputado contra o CSKA.

O único golo da partida surgiu perto do final, aos 81 minutos, marcado por Anton Zabolotny, jogador que viria a ser expulso aos 90+2.

Com este resultado, o Spartak passa a ter três derrotas em oito jogos no campeonato e desce para a nona posição da tabela, com 10 pontos.

Também nas outras competições o saldo está a ser negativo para o vice-campeão russo, com a eliminação na Liga dos Campeões ante o Benfica e a derrota na receção ao Legia, para a Liga Europa.