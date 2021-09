Mano Menezes despedido do Al-Nassr

O Al-Nassr anunciou, em comunicado, o despedimento do treinador brasileiro Mano Menezes, depois de um mau arranque de campeonato.

O antigo selecionador brasileiro deixa o cargo depois de quatro jogos esta temporada, com duas derrotas. O Al-Nassr perdeu a última jornada por 3-1 com o Al-Ittihad, resultado que foi a gota de águia.

Mano Menezes chegou à Arábia Saudita em abril, mas não conseguiu o sucesso desejado.

Foi a primeira experiência do selecionador no Médio Oriente e a segunda fora do Brasil, depois de um breve período na China, em 2016. Mano Menezes orientou o Bahia, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Grémio, entre outros clubes, para além da seleção brasileira entre 2010 e 2012.