Granada empata Barcelona

O FC Barcelona, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, empatou 1-1, em casa, diante do Granada, em partida da liga espanhola.

O golo dos visitantes, que tiveram Max na baliza, foi apontado por outro português: Domingos Duarte, logo aos dois minutos.

Na segunda parte, os catalães só chegaram à igualdade em cima do minuto 90, através do central Ronald Araújo.

Com este empate, o Barcelona chegou aos oito pontos no campeonato, mas está a cinco do líder Real Madrid. Tem, no entanto, uma partida em atraso.

O Barcelona visita o estádio da Luz, a 29 de setembro, para a segunda jornada da fase de grupos da Champions.