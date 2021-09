Três jogos, quatro golos para Cristiano Ronaldo no United

Cristiano Ronaldo voltou a marcar, este domingo, na vitória do Manchester United no terreno do West Ham, por 1-2.

O internacional português, que já leva quatro golos em apenas três jogos pelos "red devils", fez o gosto ao pé aos 35 minutos, anulando o golo inaugural, à meia hora, de Said Behrama. Ao minuto 89, Jesse Lingard completou a reviravolta visitante com um golo à anterior equipa.

Já ao quinto minuto de descontos, o West Ham ganhou um penálti. De forma insólita, Mark Noble saiu do banco, especificamente, para cobrar a pena máxima, no entanto, permitiu a defesa de David De Gea.

Bruno Fernandes também foi titular pelo Manchester United e fez o cruzamento que daria origem ao golo de Cristiano Ronaldo. O outro internacional português dos "red devils", Diogo Dalot, não saiu do banco.

Com este triunfo, o Manchester United iguala o Liverpool no topo da classificação, com 13 pontos. O West Ham é oitavo, com oito.