O Chelsea derrotou o Tottenham, de Nuno Espírito Santo, por 3-0, em partida da jornada cinco da liga inglesa.

Todos os golos foram apontados na segunda parte. Marcaram Thiago Silva, N'Golo Kanté e Rudiger.

Com este triunfo, o Chelsea está no grupo dos líderes da Premier League, com 13 pontos, juntamente com Liverpool e Manchester United.

Já o Tottenham soma a segunda derrota consecutiva e desce para o sétimo lugar, com nove pontos.