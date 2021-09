Morreu Jimmy Greaves, "o melhor goleador que Inglaterra alguma vez viu"

O antigo internacional inglês Jimmy Greaves morreu, este domingo, aos 81 anos, anunciou o Tottenham, através de um comunicado.

"Estamos profundamente tristes com a morte do grande Jimmy Greaves, não só o recordista de golos do Tottenham Hotspur, mas o melhor goleador que este país alguma vez viu. Jimmy morreu em casa nas primeiras horas desta manhã, aos 81 anos", informou o clube inglês.

O Chelsea também lamentou "a perda de um jogador verdadeiramente notável", "o melhor finalizador que o futebol inglês conheceu".

Jimmy Greaves marcou 266 golos em 379 jogos pelo Tottenham entre 1961 e 1970, recorde que ninguém conseguiu bater desde então.

Campeão do mundo com recordes de golos





Nascido a 20 de fevereiro de 1940, Jimmy Greaves iniciou a carreira no Chelsea, antes de rumar ao Milan por meia época e, depois, regressar a Inglaterra, para representar o Tottenham. Em 1970, seguiu caminho para o West Ham. Terminou a carreira entre outros clubes mais pequenos.



Jimmy Greaves sagrou-se campeão do mundo, em 1966, pela Inglaterra, seleção pela qual apontou 44 golos em 57 internacionalizações.



O antigo ponta de lança é o jogador que mais golos marcou no campeonato, numa só época, tanto pelo Chelsea como pelo Tottenham. Foram 41 pelos "blues" em 1960/61 e 37 pelos Spurs em 1962/63.