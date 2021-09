Juventus empata adversário dos Dragões

O Milan, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, empatou diante da Juventus a uma bola, em partida da jornada 4 da liga italiana.

A Vechia Signora continua sem vencer na Série A desde a saída de Cristiano Ronaldo e está, atualmente, em posição de descida. Soma dois pontos e é 18.º

Este domingo, a Juve até marcou primeiro, por Morata, logo aos 4 minutos, mas Rebic igualou, aos 76.

O português Rafael Leão foi titular no AC Milan e jogou os 90 minutos. A sua equipa está no segundo lugar, com 10 pontos.

O Milan vai visitar o Dragão no dia 19 de outubro, na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.