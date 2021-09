Invasão de campo ao intervalo atrasa Lens-Lille

O dérbi entre entre Lens e Lille, da liga francesa, teve invasão de campo durante o intervalo.

Adeptos da equipa da casa entraram em campo e aproximaram-se da zona destinada aos adeptos visitantes. As cidades estão separadas por menos de 30 quilómetros no norte do país.

A polícia foi obrigada a intervir e a partida só foi retomada mais de 45 minutos depois.