Golo nos descontos mantém Dínamo Kiev na liderança

O Dínamo Kiev, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, voltou aos triunfos na liga ucraniana, mas com dificuldade.

O triunfo, por 1-0, contra o Oleksandriya, só surgiu aos 90+7, de grande penalidade, apontada por Viktor Tsygankov.

Com este triunfo, o Dínamo Kiev mantém a liderança isolada no campeonato, com 22 pontos, mais três que o Shakhtar Donetsk, que goleou (5-0) o Mariupol.

A meio da semana, para a Liga dos Campeões, o Dínamo recebeu e empatou (0-0) com o Benfica.