Atenção Benfica. Bayern Munique goleia

O Bayern Munique goleou o Bochum, por 7-0, em partida da jornada cinco da liga alemã.

O adversário do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões não teve contemplações.

Os golos dos bávaros foram apontados por Sane, Kimmich (2), Gnabry, Lewandowski, Choupo Moting e um autogolo.

Graças a este triunfo, o Bayern assume a liderança provisória da Bundesliga, com 13 pontos, mais um que o Wolfsburgo, que tem menos um jogo.

Nos outros três jogos à mesma hora, registou-se apenas um golo, por contraponto ao jogo de Munique: Niederlechner (79) fez o único tento do Augsburgo, que conseguiu vencer pela primeira vez, na receção ao Borussia Monchengladbach, que somou a terceira derrota em cinco jornadas.

O Mainz subiu ao terceiro lugar à condição, com 10 pontos, com o empate a zero com o Friburgo, quinto classificado, e Arminia Bielefeld e Hoffenheim, no meio da tabela, também não saíram do nulo.