Pelé volta aos cuidados intensivos, mas continua estável

O antigo futebolista brasileiro Pelé foi readmitido na unidade de cuidados intensivos (UCI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde foi operado a um tumor no cólon. O quadro segue estável, no entanto.

A informação é avançada pelo programa "Balanço Geral", da TV Record, do Brasil. De acordo com a ESPN, Pelé teve um problema de refluxo na noite de quinta-feira, o que motivou a decisão dos médicos de devolvê-lo à UCI, para monitorização mais próxima do estado de saúde do "Rei".

Pelé, de 80 anos, tinha deixado a UCI na terça-feira, embora continuasse internado, depois de ter sido submetido a operação, no dia 4 de setembro, para remover um tumor no cólon detetado em exames de rotina.

Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, é o único jogador da história a ter vencido o Campeonato por Mundo por três vezes (1958, 1962, 1970). Conquistou o primeiro com apenas 17 anos.

Durante a carreira, Pelé marcou 1.281 golos em 1.363 jogos.