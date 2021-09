Adeptos do Manchester City criticam Guardiola. "Que se limite a treinar"

O secretário geral do grupo oficial de adeptos do Manchester City não gostou das palavras de Pep Guardiola, treinador da equipa, que pediu "mais adeptos" no estádio para o jogo da Premier League frente ao Southampton, depois da vitória por 6-3 com o Leipzig, para a Liga dos Campeões.

"Não sei o que lhe deu, ele não entende as dificuldades que as pessoas possam ter para ir ao estádio a uma quarta-feira à noite. Ele é o melhor treinador possível, mas se calhar devia limitar-se a treinar", disse Kevin Parker, à Sky Sports.

Apenas cerca de 38 mil adeptos estiveram nas bancadas no jogo frente ao Leipzig, na Liga dos Campeões, e Guardiola pediu mais adeptos depois do jogo, o que não caiu bem nos adeptos dos "citizens".

"É desapontante e não é merecido. Não há justificação, não é factual, porque normalmente o estádio está sempre cheio. Claro que ele quer sempre a casa cheia, mas não entendi porque questionar se iríamos no sábado frente ao Southampton", atira.