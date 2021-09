Roma de Mourinho goleia, Tottenham de Espírito Santo empata

A AS Roma, treinada por José Mourinho, entrou na primeira edição da UEFA Conference League com uma goleada na receção ao CSKA de Sófia. Já o Tottenham, de Nuno Espírito Santo, foi empatar a Rennes.

A equipa italiana até começou a perder, devido a um golo de Graham Carey logo aos 10 minutos. No entanto, não tardou a operar a reviravolta, com um bis de Lorenzo Pellegrini e, pelo meio, um golo de Stephan El Shaarawy. Quando o CSKA já estava reduzido a dez, devido à expulsão de Yanic Wildschut aos 80 minutos, a Roma avolumou o resultado por intermédio de Gianluca Mancini e Tammy Abraham.

No outro jogo do grupo C, os noruegueses do Bodo/Glimt derrotaram os ucranianos do Zorya de Luhansk, por 3-1. Escandinavos e italianos lideram a tabela classificativa, ambos com três pontos somados.

O Tottenham empatou com o Stade Rennais por 2-2. Um autogolo de Loic Badé adiantou os ingleses, mas Flavien Tait e Gaetan Laborde deram a volta. Ao cair do pano, Pierre-Emile Hojbjerg resgatou um ponto.

O grupo G é liderado pelos suíços do Vitesse, que venceram os eslovenos do Mura por 2-0. A equipa de Nuno Espírito Santo e os franceses do Rennes são segundo e terceiro colocados, com um ponto cada.