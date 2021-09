Portugueses do Nottingham Forest ficam sem treinador

O Nottingham Forest anunciou, em comunicado, o despedimento do treinador Chris Hughton.

O treinador irlandês de 62 anos chegou ao clube no ano passado e ficou no comando técnico, apesar de ter terminado a época no 17º posto.

O Forest não venceu nenhum jogo nas primeiras sete jornadas do Championship e conseguiu apenas um empate, que se traduziu na saída no último lugar da tabela, o 24º posto. Steven Reid assume o comando técnico interinamente.

No Nottingham Forest jogam os portugueses Tobias Figueiredo, João Carvalho, Cafú e Xande Silva.