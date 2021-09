Pedro Martins vence. Vítor Pereira empata com Paciência

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, entrou com o pé direito na fase de grupos da Liga Europa. O Fenerbahçe, de Vítor Pereira, empatou fora, com golo de uma antiga estrela do Real Madrid.

O campeão grego já tinha tido um golo anulado frente aos belgas do Antuérpia quando, aos 56 minutos, Youssef El-Arabi abriu, oficialmente, o marcador. Ao minuto 74, Mbwana Samatta empatou, no entanto, mesmo antes dos 90, o ex-FC Porto e Paços de Ferreira Oleg Reabciuk deu a vitória a Pedro Martins com um grande remate de fora da área.

O internacional português Rony Lopes ficou no banco do Olympiacos. Os compatriotas Dinis Almeida e Aurélio Buta foram titulares pelo Antuérpia.

Também no grupo D, o Fenerbahçe sacou um empate, por 1-1, no terreno dos alemães do Eintracht Frankfurt.

O antigo internacional alemão Mesut Ozil, ex-estrela de Real Madrid e Arsenal, adiantou a equipa de Vítor Pereira aos 10 minutos. Contudo, mesmo antes do intervalo, Sam Lammers restabeleceu a igualdade.

O internacional português Gonçalo Paciência não saiu do banco do Eintracht. Os turcos ainda não contaram com o também português Miguel Crespo, contratado este verão ao recém-promovido Estoril Praia.